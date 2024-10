"Mēs izmirstam ātros tempos": Jurģis Liepnieks par bērna kopšanas atvaļinājumu

Labklājības ministrs Uldis Augulis nācis klajā ar priekšlikumu samazināt bērna kopšanas atvaļinājumu par pusgadu, tātad no līdzšinējā pusotra gada līdz gadam. Pēc ministra domām, tas ļautu vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū. Turklāt Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm, kur vispār ir tik garš bērna kopšanas atvaļinājums. Savukārt oponenti piesauc jau tā slikto demogrāfisko situāciju, kurai bērna kopšanas atvaļinājuma samazināšana varētu nākt par sliktu. Līdz ar to Lielais jautājums: “Cik ilgam jābūt bērna kopšanas atvaļinājumam?” To Jauns.lv vaicāja rakstniekam Jurģim Liepniekam.