Vairākus simtus laucinieku vēlas pārtaisīt par pilsētniekiem. Dobelē karsti strīdi par pilsētas izplešanos uz pagastu rēķina 

Šobrīd Dobeles novada iedzīvotāju starpā viens no būtiskākajiem jautājumiem ir 328,78 hektāru plašo zemes platību Krimūnu un Auru pagastos piederība, kurus pašvaldība vēlas pievienot pilsētas teritorijai. Līdz ar to pieaugs kadastrālās vērtības jeb zemes nodoklis (pagaidām gan vēl konkrēti skaitļi nav publiskoti), bet tai pašā laikā pilsētai nu būs līdz īpašumiem jānodrošina komunikācijas – piemēram, jāievelk ūdensvads un kanalizācija, kā arī jāierīko ceļi. Diskusijas par piepilsētas zemes iekļaušanu pilsētas teritorijā jau notiek ne pirmo gadu, bet nu ir, kā teikt, ķērušies vērsim pie ragiem un nu noslēgusies iedzīvotāju aptauja par viņu vēlmi pievienoties pilsētai. Tā nu daži simti Dobeles puses iedzīvotāju vienā mirklī no lauciniekiem varētu kļūt par pilsētniekiem.