Vai šoziem saņemsim mazākus apkures rēķinus un ietaupījumu jutīsim savos maciņos? Atbild Latvijas Bankas ekonomisti

Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja ļoti strauju energoresursu cenu pieaugumu 2022. un 2023.gadā, atgādina Latvijas Bankas ekonomisti. Dabasgāzes, kas ir viens no svarīgākajiem siltumenerģijas avotiem Eiropā un arī Latvijā, cena pieauga vairākkārtīgi. Šī straujā cenu pieauguma dēļ siltumenerģijas ražotājiem pārorientējoties uz citiem enerģijas avotiem, būtiski pieauga arī citu energoresursu cena, tai skaitā arī Latvijas gadījumā svarīgajai šķeldai. Izejvielu izmaksas veido aptuveni 50-70% no kopējām siltuma ražotāju izmaksām, atkarībā no kurināmā veida, līdz ar to strauji pieauga arī siltumenerģijas cenas.