Liepājā no jūras izcelts bojāgājušais, Augšdaugavas novadā kāds iedzīvotājs zaudējis dzīvību ugunsgrēkā

Aizvadītajā diennaktī, no ceturtdienas plkst.6.30 līdz piektdienas plkst.6.30, VUGD kopumā saņēmis 46 izsaukumus - 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 24 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi izrādījušies maldinoši. Tāpat VUGD šogad kopumā piedalījies 91 bojāgājušā izcelšanā no ūdens, tostarp 58 miruši cilvēki no ūdens izcelti peldsezonā, kas noslēdzās 15.septembrī. Pērn visa gada laikā VUGD no ūdenstilpēm izcēla 116 bojāgājušos, tostarp 50 peldsezonā.