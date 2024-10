Saeima 2.lasījumā apstiprina opozīcijas pārstāvju kritizētos grozījumus Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā

Sākotnēji grozījumus likumā rosināja Kultūras ministrija ar mērķi samazināt LNOB valdes locekļu skaitu no trim uz diviem, novērojot, ka diviem valdes locekļiem daļēji pārklājas to funkcijas. Šis priekšlikums tika akceptēts un pašlaik nolemts samazināt LNOB valdes locekļu skaitu no trīs uz diviem, kas, saskaņā ar KM sniegto informāciju palīdzētu valstij ietaupīt 104 tūkstošus eiro gadā. Bet atsevišķi deputāti ierosināja iet soli tālāk un samazināt skaitu LNOB valdes locekļu skaitu līdz vienam, kā tas ir, piemēram Dailes teātrī, tomēr šis priekšlikums Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē neguva konceptuālu atbalstu.