Eiropā kursēs jauns nakts vilciens: kuras pilsētas tas savienos?
Jaunais guļamvilciens savienos ceļotājus no Polijas ar četrām Eiropas pilsētām tikai par 57 eiro, ziņo "The Independent".
Tiek atzīmēts, ka nakts vilciens nodrošinās tiešos dzelzceļa savienojumus no Polijas dienvidaustrumiem uz Vīni, Bratislavu, Budapeštu un Minheni.
Vilcieni kursēs no Premislas, pilsētas valsts dienvidaustrumos. Vilciens aties plkst. 17.51 pēc vietējā laika un ieradīsies Minhenē nākamās dienas rītā plkst. 10.24.
Ceļā pavadītais laiks būs apmēram 16 ar pusi stundas. Maršruts ceļā vedīs cauri Žešuvai, Krakovai un Katovicei Polijas dienvidos, pēc tam šķērsos Čehijas robežu.
Bohumīnā, pilsētā Čehijas austrumos, daži vagoni tiks atvienoti un turpinās ceļu uz Bratislavu un Budapeštu. Pārējā vilciena daļa dosies uz Vīni, Lincu un Zalcburgu Austrijā, pirms sasniegs Minheni.
Atpakaļreisā vilciens izbrauc no Minhenes plkst. 18.45 un ierodas Premislā nākamajā dienā plkst. 10.10.
Interesanti, ka pasažieri var izvēlēties dažādas naktsmītņu kategorijas, tostarp standarta sēdvietas un vagonus ar guļvietu.
Lux klases pasažieri tiks izmitināti guļamkupejā līdz trim personām, un viņiem tiks nodrošināti dvieļi, čības, dušas želeja un zobu kopšanas komplekts, kā arī uzkodas un karstie dzērieni.
No plkst. 22.00 līdz 6.00 gaisma tiek izslēgta miegam, bet konduktori modina pasažierus 30 minūtes pirms ierašanās izvēlētajā galamērķī.
Vilciens kursēs "EuroNight" oficiālās programmas ietvaros, un vietas būs jārezervē obligāti.