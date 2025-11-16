“Mazais puisītis bija piespiests pie žoga!” Avotu ielā vīrietis cenšas bērnu pievilināt ar saldumiem un uzbrūk aculieciniecei
Sociālajos tīklos lielu uzmanību izpelnījies kāds stāsts par sievieti, kura piedzīvojusi šausminošus notikumus Rīgā, Avotu ielas apkaimē.
Rīta stundās sieviete, dodoties uz darbu, pamanījusi mazu zēnu — aptuveni 1.–2. klases vecumā — pie žoga sarunājamies ar svešu vīrieti. Puisītis bijis piespiests pie žoga, bet vīrietis viņam piedāvājis konfektes un solījis, ka mājās esot vēl vairāk saldumu un daudzas “foršas jaunas mašīnas”, kuras viņš varētu parādīt.
Zēns sarunas laikā atzinis, ka mamma neļaujot ēst daudz saldumu, taču vīrietis centies viņu pierunāt. Sieviete, saprotot situācijas bīstamību, nekavējoties iejaukusies — paņēmusi bērnu aiz rokas un pieprasījusi vīrietim doties prom.
“Pedofils nenobijās, bet teica, lai nebāžot degunu tur, kur nevajag. Tiklīdz mamma sāka vilkt ārā telefonu, vīrietis aizmuka. Mamma pavadīja puisīti un teica, lai nekad nepiekrīt un nerunā ar svešiniekiem, uz ko puisītis pateica paldies un iegāja veikalā,” rakstīts ierakstā.
Tomēr ar to viss neesot beidzies. “Ejot uz mašīnu, vīrietis pieskrēja no mugurpuses un nogāza manu mammu uz zemes, draudot, ka nogalinās. Visticamāk, viņš bija ļoti uzbudināts, tāpēc bija bail, ka varētu apmierināt savas slimās vēlmes. Mana mamma nav no vājajām sievietēm — viņa to veci nolika pie vietas, taču diemžēl viņš aizmuka,” pausts stāstā.
Autore uzsver, ka īpaši svarīgi ir runāt ar bērniem par drošības situācijām: “Bērniem jāskaidro, lai neiesaistās sarunās ar svešiniekiem. Cik sapratu, šis puisītis pedofilam jau bija daudz ko pastāstījis — kur dzīvo, kad beidzas skola, ko dara pēc stundām un pa kuru ielu iet mājās. Mana sirds sažņaudzas, iedomājoties, ka viss varēja beigties citādi. Neviens cilvēks uz ielas nepalīdzēja manai mammai, kamēr viņai brutāli uzbruka. Lūdzu, esiet uzmanīgi un runājiet ar bērniem!”
Valsts policija portālam Jauns.lv apstiprināja, ka par šādu gadījumu saņemta informācija, un patlaban tiek skaidroti notikušā apstākļi un identificēta iesaistītā persona.