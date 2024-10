Ja neizdosies darba tirgū noturēt vietējos iedzīvotājus, jāsāk domāt par imigrantiem, norāda Augulis

"Attiecībā uz darbaspēka piesaisti no ārpuses jāskatās, cik tas ir kvalificēts. Vai mums ir nepieciešami mazkvalificēti viesstrādnieki, vai strādājošie ar kvalifikāciju," sprieda politiķis, atzīmējot, ka ar Uzbekistānas vēstnieku pārrunājis, kā risināt to, lai cilvēki no trešajām valstīm Latvijā nebūtu nodarbināti nelegāli.