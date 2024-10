Neskatoties uz riskiem, latvieši turpina apmeklēt Krieviju un Baltkrieviju

"Nekā personīga" aprēķini liecina, ka no Krievijas un Baltkrievijas uz Latviju abos virzienos nedēļā kursē 70 autobusi. Vēl milzīgs apjoms Latviju šķērso, braucot no Moldovas uz Krievijas pierobežu. Tik liela pasažieru plūsma no un uz šīm diktatūrām rada pamatotas šaubas vai mūsu robežsardze patiešām spēj visas šīs personas izkontrolēt.