Pārsteidzoši jaunumi Gaigalavā nokritušā krievu kaujas drona lietā: armija par notikušo uzzināja no policijas, bet policisti - no vietējā iedzīvotāja

Uz jautājumu, kurš pieņēma lēmumu, ka jākomunicē tieši šādā veidā, un ka jāizliekas, ka drons būtu pamanīts vēl pirms nokrišanas, aizsardzības ministrs Andris Sprūds (“Progresīvie”) atbild: “Es tomēr, kā saka, gribētu vēl neiet detaļās, bet tomēr tos uzstādījumus par to, ka, kā es jau minēju, spējas ir ierobežotas. Spējas ir, bet spējas ir ierobežotas. Skaidrs, ka ir grūti pamanīt, bet tai pašā laikā NBS rīkojas atbilstoši savām procedūrām. Ja mēs tālāk runājam jau par konkrēto komunikāciju, tad tieši tā, kā es jau minēju, tad sestdienā jau sanāca, teiksim, šī te darba grupa, par to, kā mēs iesaistāmām sabiedrību par to, ko mēs darām ar šo deaktivizāciju un kurā brīdī tad arī mēs plašāk informēsim sabiedrību.” Bet kurš nolēma, ka jāmelo? “Pagaidiet, par ko konkrēti šeit ir runa? Un jūs izsakiet, teiksim, jautājumu ar pietiekoši spēcīgu apgalvojumu,” saērcināti saka ministrs.