Jaunpils pils atdzimst pēc 2023. gada vētras – atjaunošanas darbi veiksmīgi pabeigti.

Būvdarbus veica būvniecības uzņēmums SIA “Pretpils”, kopējās būvniecības izmaksas sasniedza 1 248 848,79 EUR. No šīs summas 450 421,20 EUR tika segti kā apdrošināšanas atlīdzība, kas saņemta par vētras nodarītajiem bojājumiem. 310 161 EUR no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” šā gada 20. februārī Ministru kabinets ar rīkojumu piešķīra Tukuma novada pašvaldībai 2023. gada 7. augusta dabas stihijas laikā Jaunpils pilij radīto postījumu novēršanai. Savukārt pils rīkotajā labdarības koncertā “Ar mūziku pret vētru” un ziedojumu kontā tika saziedoti 26 483,38 EUR, kurus izmatoja vētras radīto seku novēršanas darbiem. Pārējo nepieciešamo finansējumu 461 783,21 EUR apmērā nodrošināja Tukuma novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem.