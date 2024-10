Veselības ministrija: šobrīd ir jūtami izteikts pieprasījums pēc veselīgiem produktiem

Jau ziņots, ka VM ir izstrādājusi arī rīcības plāna projektu liekā svara un aptaukošanās izplatības mazināšanai Latvijā laika posmā no 2025. līdz 2029. gadam. Šī plāna mērķis ir veidot visaptverošu pieeju, lai uzlabotu sabiedrības veselību, veicinot veselīgus uztura un dzīvesveida paradumus. Par to aizvadīta sabiedriskā apspriede un saņemti priekšlikumi gan no uzņēmējiem, gan ar sabiedrības veselību saistītām organizācijām.