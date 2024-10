Jānis Hermanis: Ja šodien piedzīvojam dzimstības kritumu, tad rodas jautājums – kurš aizstāvēs Latviju nākotnē?

Var šķist, ka šie jautājumi tiek risināti lokāli – pašvaldības reizēm spēj veiksmīgi reaģēt uz ģimeņu vajadzībām, taču valstiskā līmenī redzam, ka dzimstības jautājumi bieži tiek nostumti maliņā. Valdības stratēģiskajos plānos ģimenēm netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Šī attieksme būtiski atšķiras no situācijas, ko piedzīvojām t.s. “treknajos gados”. Lai arī šie gadi bieži tiek kritizēti par nesabalansētu ekonomisko politiku, dzimstības rādītāji šajā laikā pieauga. Tas pierāda, ka apzināti veidotas demogrāfiskās politikas, ja tām ir politiskā griba un atbilstošs finansiālais segums, var sniegt pozitīvus rezultātus. Šobrīd apspriestajā nodokļu izmaiņu scenārijā paredzēts no 2025. gada palielināt strādājošo vecāku pabalstu no 50% līdz 75%, un šo iniciatīvu atbalstījusi arī LDDK, jo redz tajā potenciālu pozitīvi ietekmēt ne tikai nodarbinātības rādītājus, bet arī ģimeņu labklājību. Kaut arī šī brīža demogrāfiskā situācija izskatās drūma, pastāv cerība, ka pēc dažiem gadiem varētu būt neliels dzimstības kāpums. Bērni, kuri dzimuši no 2005. līdz 2010. gadam, kad Latvija piedzīvoja relatīvu ekonomisko uzplaukumu, līdz 2030. gadam būs sasnieguši 25 gadu vecumu, un tas varētu veicināt dzimušo skaita pieaugumu.