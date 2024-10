Ņevzļingeitas atbalsis Latvijā: policija sāk kriminālprocesu par viltoto pasi; KNAB vērtē amatpersonu iespējamo iesaisti korupcijā

No kāda attālāka Čeļebija radinieka “de facto” uzzināja, ka viņa sievai piederošajā dzīvoklī necilā koka mājā Grīziņkalnā, kurā deklarēta Čeļebija dzīvesvieta, patiesībā dzīvo viņa sievasmāte, bet viņš pats it kā jau kādu laiku Latvijā neesot. Ar līdzīgu skaidrojumu – ka Čeļebijs attālināti piekritis atstāt valdi, jo uzturoties ārzemēs – Latvijas Kendo federācijā skaidro to, kāpēc 13 gadus vadības struktūrā sabijušais biedrs šajā pavasarī to pēkšņi atstāja.