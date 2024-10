“No Baltik bankas varam dabūt visu” - ko atklāj pretkorupcijas fonda iegūtā sarakste par Latviju

Tāpēc Ašurkovam šķitis dīvaini, ka pēc vairākiem gadiem viņu uzmeklējusi izmeklētāju grupa no Latvijas. “Viens scenārijs ir, ka izmeklētāji pēkšņi četrus gadus pēc darījuma, kurš nenotika, sagribēja sūtīt šo augsta līmeņa grupu uz Londonu intervēt mani, vienīgo personu no šī darījuma, jo viņi izmeklēja, ko Guseļņikovs un bankas menedžeri potenciāli izdarīja bankā pirms bankrota. Vai otra iespēja – ka kāds motivēja Latvijas tiesībsargājošās amatpersonas, lai viņi atvērtu krimināllietu pret mani vai izpētītu iespēju to izdarīt. Neesmu drošs, un gribētu zināt, kas tiešām notika,” saka Ašurkovs.