Latvijā nereģistrēta jauniešu kustība Briseles gaiteņos lobē Palestīnas intereses

Tikšanās notika ar EP deputātes no Somijas Sallas Auras (Salla Aura) asistentu (EPP), EP deputāti no Spānijas Hanu Džalūlu (Hana Jalloul) (S&D), EP deputāta Načo Sančeza Amora (Nacho Sanchez Amor) asistentu (S&D), Īrijas pārstāvi Andersonu Finleju (Anderson Finlay) (MaMa), EP deputātu no Dānijas Peru Klausenu (Per Clausen) (The Left) un EP deputāti no Īrijas Ketlīnu Funčionu (Kathleen Funchion) (The Left).