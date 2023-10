Kā norāda “Reuters” aptaujātie eksperti, “Hamas” divus gadus gatavojās uzbrukumam un radīja Izraēlas izklūkošanas dienestiem priekštatu, ka nevēlas militāru konfrontāciju. Kamēr Izraēla sniedza ekonomiskus stimulus Gazas strādniekiem, “Hamas” grupējuma kaujinieki tika apmācīti un trenēti, “Retuers” atklāja “Hamas” tuvs avots.

Palestīnieši priecājas uz degoša Izraēlas armijas tanka. (Foto: ZUMAPRESS.com)

"”Hamas” radīja Izraēlai iespaidu, ka tā nav gatava cīņai," sacīja “Hamas” tuvu stāvošs avots, "pēdējo mēnešu laikā "Hamas" izveidoja bezprecedenta maldināšanas taktiku, lai dezinformētu Izraēlu, radot iespaidu, ka “Hamas” nevēlas iesaistīties cīņā vai konfrontācijā ar Izraēlu," sacīja avots.

Postaža Gazā pēc Izraēlas aviācijas triecieniem. (Foto: AFP/Scanpix)

Izraēla atzīst, ka to pārsteidza uzbrukums, kas sakrīt ar ebreju sabatu un reliģiskiem svētkiem. Hamas kaujinieki sestdien iebruka Izraēlas pilsētās, nogalinot 700 izraēliešus un nolaupot desmitiem, iespējams, par simtiem cilvēku. Kopš tā laika Izraēla, veicot atriebību Gazā, ir nogalinājusi vairāk nekā 400 palestīniešu.

“Šī ir mūsu 11. septembris," sacīja Izraēlas Aizsardzības spēku pārstāvis majors Nirs Dinārs, "viņi mūs pārsteidza un ātri ieradās no daudzām vietām - gan no gaisa, gan no zemes un jūras."

“Hamas” pārstāvis Libānā Osama Hamdans aģentūrai “Reuters” sacīja, ka uzbrukums liecina, ka palestīniešiem ir vēlme sasniegt savus mērķus "neatkarīgi no Izraēlas militārā spēka un spējām".

Vienā no spilgtākajiem sagatavošanās elementiem “Hamas” uzcēla izraēliešu apmetni Gazā, kur viņi praktizēja desanta prasmes, un trenējās tās ieņemšanā, sacīja “Hamas” tuvs avots, piebilstot, ka Izraēla pat uzņēmuši šo manevru video. "Izraēlas dienesti viņus noteikti redzēja, bet viņi bija pārliecināti, ka “Hamas” nevēlas iesaistīties konfrontācijā," sacīja avots.

Tikmēr “Hamas” centās pārliecināt Izraēlu, ka tai vairāk rūp, lai strādniekiem Gazā, šaurā zemes joslā ar vairāk nekā diviem miljoniem iedzīvotāju, būtu pieejamas darba vietas pāri robežai Izraēlas pusē, un, ka viņi nebūtu ieinteresēti sākt jaunu karu.

Kopš 2021. gada sadursmēm ar “Hamas” Izraēla ir centusies nodrošināt Gazā ekonomiskās stabilitātes pamatlīmeni, piedāvājot stimulus, tostarp tūkstošiem darba atļauju, lai gazieši varētu strādāt Izraēlā vai Rietumkrastā, kur algas celtniecībā, lauksaimniecībā vai pakalpojumu jomā var būt 10 reizes pārsniedz Gazas atalgojuma līmeni.

Izraēlas karavīri attīra pierobežas zonas no "Hamas" kaujiniekiem. (Foto: EPA/Scanpix)

"Mēs uzskatījām, ka tas, ka viņi ierodas strādāt un ienes naudu Gazā, radīs zināmu miera līmeni. Mēs kļūdījāmies," sacīja cits Izraēlas armijas pārstāvis.

Avots Izraēlas drošības dienestos atzina, ka Hamas apmānīja Izraēlas drošības dienestus. "Viņi lika mums domāt, ka vēlas naudu," sacīja avots, "tajā pat laikā “Hamas” kaujinieku trenējās."

Tas, ka “Hamas” vairākus gadus plānoja šo vērienīgo iebrukumu, liecina fakts, ka islāmisktu grupējums atturējās no militārām operācijām pret Izraēlu, pat tad, kad cits Gazā bāzēts islāmistu bruņots grupējums, kas pazīstams kā Islāma džihāds, veica vairākus savus uzbrukumus vai raķešu uzbrukumus.

“Hamas” izrādītā atturība izraisīja dažu grupējuma atbalstītāju publisku kritiku, kuras mērķis atkal bija radīt iespaidu, ka Hamas domā par ekonomisko attīstību, nevis jaunu karu, sacīja avots.

Palestīniešu prezidents Mahmuds Abass un viņa grupējums “Fatah” atklāti ņirgājās par “Hamas” par klusēšanu. Vienā Fatah paziņojumā, kas publicēts 2022. gada jūnijā, Hamas līderus apsūdzēja bēgšanā uz arābu valstu galvaspilsētām, lai dzīvotu "greznās viesnīcās un villās", atstājot savus cilvēkus nabadzībā Gazā.

Izraēla jau sen ir lepojusies ar savu spēju iefiltrēties un uzraudzīt islāmistu grupas. Tāpēc “Hamas” tuvs avots sacīja, ka plāna būtiska sastāvdaļa bija izvairīties no informācijas noplūdes. Daudzi “Hamas” līderi nezināja par uzbrukuma plāniem, un apmācību laikā 1000 uzbrukumā izvietotajiem kaujiniekiem nebija ne jausmas par precīzu mācību mērķi, piebilda avots.

Atvaļinātais Izraēlas armijas ģenerālis Jakovs Amidrors, bijušais premjerministra Benjamina Netanjahu padomnieks nacionālās drošības jautājumos, svētdien žurnālistiem sacīja, ka uzbrukums ir "milzīga izlūkošanas sistēmas un militārā aparāta neveiksme".

Amidrors norāda, ka neveiksme skaidrojama ar faktu, ka daži Izraēlas sabiedrotie apgalvoja, ka Hamas ir kļuvis "atbildīgāks".

"Mēs muļķīgi sākām ticēt, ka tā ir taisnība," viņš teica. "Tātad, mēs pieļāvām kļūdu. Mēs vairs nepieļausim šo kļūdu un lēnām, bet noteikti iznīcināsim “Hamas”.