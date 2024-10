Latvijas ilgtspējas mērķu sasniegšanu kavē politiskās gribas trūkums

Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas tika izvirzīts diskusijā, bija par diviem, it kā stipri atšķirīgajiem vērtējumiem, kas rada ilūziju par Latvijas panākumiem mērķu izpildē. 2023. gadā Valsts kontroles publicētais revīzijas ziņojums norāda, ka Latvijā darbs pie ANO mērķiem norit bez konkrēta plāna, prognozējot, ka līdz 2030. gadam tiks sasniegti tikai 18 % no tiem. Savukārt 2024. gada Ilgtspējīgas attīstības ziņojumā par ANO dalībvalstu panākto progresu Latvija ierindota 13. vietā pasaulē, sasniedzot vai tuvojoties 63,4 % no mērķiem. Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka svarīgi ir saprast, kā mēs sevi salīdzinām un pret ko. Vai mēs vēlamies izskatīties labi globālā mērogā vai godīgi izvērtēt sevi salīdzinājumā ar valstīm, kuru attīstība ir līdzvērtīga?