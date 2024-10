Ventspilī vicinās ar vērmahta ieroci, Saulkrastos uzliesmo Ziemassvētku lampiņas, Ulbrokas bērniem jāpārvar šķēršļu josla: kriminālā province

Sociālās vietnes “Facebook” vietējo iedzīvotāju forumā “Ropažu novada notikumi” kāds vietējais ierakstījis niknu komentāru: “Uzstādīts “Slīddēlis izturīgākajiem” pie ieejas PII “Pienenīte” Ulbrokā. Lūdzu, Ropažu novada pašvaldībai rast iespēju to nomainīt, lai novērstu potenciālas traumas!” Kāds cits to komentē: „Darba drošības speciālistiem noteikti būtu daudz ko teikt. Jo, ja laminētais finieris saskaras ar mitrumu vai sniegu, tas kļūst ļoti slidens, un traumu iespējamība ir tikai laika jautājums. Viens no risinājumiem varētu būt perforētas metāla loksnes uzklāšana uz finiera, lai novērstu slīdēšanu. Protams, speciālistiem varētu būt arī citi ieteikumi, kā šo problēmu atrisināt, bet lūgums atbildīgajiem nevilkt laiku un izdarīt visu, lai mazajiem un lielajiem bērnudārza apmeklētājiem tas būtu drošs.”