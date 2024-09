"Operas finanšu situācija ir spoža!" Jaunais vadītājs Voldiņš sola mazāk kopražojumu, izglītot māksliniekus un mainīt sezonu

Pensiju sistēmas eksperti, tostarp no OECD, ir teikuši, ka viens no vājajiem punktiem ir izdienas pensijas, no kurām būtu jāatsakās vai būtiski jāsamazina to saņēmēju skaits. Līdz šim Kultūras ministrija ir ļoti iebildusi pret izdienas pensiju sistēmas reformēšanu vai atmešanu. Kāds ir jūsu skatījums uz to?