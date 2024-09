Latvijā pirmajā "European Grand Prix for Choral Singing" konkursa posmā uzvar koris no Filipīnām

Par konkursa labāko diriģentu tika atzīta Vilija Mažintaite no Lietuvas sieviešu kora “VIVA”. Labākā obligātā skaņdarba – Georga Pelēča opusa “Eye Has Not Seen” interpretācijas, kā arī Latvijas Nacionālā kultūras centra simpātijas balvu ieguva Igaunijas Nacionālās operas vīru koris diriģenta Hirvo Surva vadībā. Skatuviski atraktīvākā priekšnesuma balvu ieguva Oñati kamerkoris no Spānijas, bet par Skatītāju simpātijas balvas jeb Skatītāju balsojuma uzvarētājiem kļuva koris ”Imusicapella” no Filipīnām. Izdevniecības “Musica Baltica” balvu par labāko unisona skaņdarba interpretāciju, kā arī Dzintaru koncertzāles simpātijas balvu ieguva jauktais koris “Sōla” un diriģents Kaspars Ādamsons.