LAPNA aicina veikalu tīklus paust skaidru nostāju par olu tirdzniecības politiku tuvākajos gados

Vēstule ir sūtīta ar mērķi uzsvērt ētiskas izvēles veicināšanu, izvēloties produktus, kas atbilst dzīvnieku labturības un ilgtspējas principiem, kā arī atbalsta vietējo ražotāju. Lai arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas ar iniciatīvu “End the Cage Age” (Beigsim sprostu ēru) un dažādi veikalu tīkli izteikuši vēlmi pārtraukt sprostos turētu vistu olu tirdzniecību sākot jau ar 2025. gadu, patērētāji bieži izvēlas lētākas olas, kas nereti neatbilst ES labturības standartiem un visbiežāk ir importētas no trešajām valstīm. Vecā tipa būros, kas neatbilst ES standartiem, dēto olu imports rada būtiskus tirgus traucējumus. Latvijas ražotāji investē nozīmīgus līdzekļus vistu labturības uzlabošanā, bet vienlaikus ir jākonkurē ar daudz lētāku produkciju no valstīm, kur šādas labturības prasības un ES standarti nav jāievēro un ražošanas izmaksas ir attiecīgi daudz zemākas.