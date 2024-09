VARAM ministre Inga Bērziņa sola pašvaldībām kompensēt nodokļu reformas dēļ zaudēto

Manā ieskatā situācija mainījās, kad nomainīja gan domes priekšsēdētāja vietnieci, gan atstādināja izpilddirektori. No vienas puses, izpilddirektora atstādināšana ir pašvaldības domes jautājums un ministrijai pat nav tiesību tur iejaukties. Tomēr, no otras puses, izpilddirektors ir tas, kas politiskās vadības maiņas laikā nodrošina stabilitāti. Ne velti likumā ir pateikts, ka izpilddirektoru amatā ieceļ uz pieciem gadiem, kas ir ilgāks termiņš nekā vēlētajai domei. Līdz ar to situācija pašlaik ir mainījusies, un mēs saskaņā ar likumu esam paprasījuši Jelgavas novada pašvaldībai paskaidrojumu un šobrīd to gaidām, termiņš ir līdz septembra beigām. Protams, mēs vērtēsim paskaidrojumu, bet, ja izmaiņu pašvaldībā nebūs, mēs visdrīzāk virzīsim jautājumu par domes atlaišanu.