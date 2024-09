Bērnu aizsardzības centrs: “Traģēdija, kas prasa plašāku diskusiju”

Gan Bērnu aizsardzības centra, gan Tiesībsarga komentāri ir visnotaļ “vispārīgi”. No vienas puses it kā bērnam jānodrošina vislabākā medicīniskā aprūpe, bet no otras puses bērnu vecākiem/aizbildņiem ir tiesības neļaut savas atvases potēt pret nāvējošām infekcijas slimībām. Pēc Latvijas likumdošanas bērna vecākam vai aizbildnim ir tiesības atteikties no sava bērna vakcinācijas. Šādā gadījumā viņam jāsagatavo rakstveida atteikums un tas jāparaksta. Tai pašā laikā lietā par bērnu vakcināciju Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādījusi: “Valstij ir pienākums visu tādu lēmumu centrā, kuri ietekmē bērnu veselību un attīstību, izvirzīt bērna un arī bērnu kā grupas intereses.” Tāpēc, pieņemot lēmumu par bērna vakcināciju, ir jārēķinās ar visbūtiskāko aspektu, un tas ir bērna vislabākās intereses. Līdz ar to arī jautājumi, vai Bērnu aizsardzības centrs izvērtēs šo gadījumu un kāda varētu būt vecāku atbildība par attiekšanos bērnu vakcinēt? Un vai Bērnu aizsardzības centram ir kāda informācija par to, vai bērna vecāki (aizbildņi) bija parakstījuši attiekšanos vakcinēt mirušo četrus gadus veco puisēnu?