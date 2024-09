FOTO. aiz Brasas cietuma mūriem: kameras, mūri un restes pirms vairāk nekā pieciem gadiem slēgtajā cietumā

”Romantiskie cietumnieki” reizēm, lai izkļūtu aiz cietuma mūriem norij, piemēram, karoti. Un tad viņus ved uz slimnīcu, kur no viņiem to izoperē ārā. Pēc sieviešu figūras noilgojušamies cietumnieki speciāli rijot karotes, lai tā gūtu iespēju paskatīties uz daiļajām medmāsiņām, stāsta Andris Rudzišs. Bet, kā saka, ārsti arī nav ar pliku roku ņemami. Pirmo, otro reizi viņi no tavām iekšām izķeksēs karoti, bet, ja tas jau jādara nez kuro reizi pēc kārtas, tad viņi var izdarīt tik sāpīgu operāciju, lai arestantam vairs nekad prātā neienāktu maizes vietā rīt karotes. Ārstniecības nolūkos ir iespēja no cietuma izkļūt vēl kādā reizē. Cietumā ir zobārstniecības kabinets, bet tur zobus tikai rauj ārā. Ja nu cietumniekam ir vēlme zobus salabot, tad viņš to var izdarīt par saviem līdzekļiem un viņu tad konvojē uz kādu zobārstniecības klīniku.