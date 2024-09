Bijušais AM ierēdnis kritizē armijas publisko komunikāciju par Latgalē nokritušo Krievijas dronu

Viņš uzskata, ka situācijā, kad daļu Latvijas pārlidoja kaujas drons un amatpersonas to zināja, sabiedrība ir pelnījusi saņemt vairāk informācijas un skaidrojumu. "Ja mēs paskatāmies kartē, šis drons no Baltkrievijas varēja lidot arī virs Rēzeknes. Ja jau ir bijusi pārliecība, kā NBS saka, ka viņi ir monitorējuši un redzējuši to, tad ir jābūt kādam risku izvērtējumam, uz kā pamata ir pieņemts lēmums nenotriekt šo dronu. Jo principā, manuprāt, tā ir ļoti bīstama spēle - paļauties uz kaut kādu varbūtību, nevis uz riskiem," sacīja Garisons.