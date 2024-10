Finanšu krāpnieki ik mēnesi izkrāpj vairāk nekā miljonu eiro. Kā no tā paglābties?

Citadeles bankas IT drošības daļās vadītājs Roberts Birzgalis "Likumam un Taisnībai” stāsta: "Viens no veidiem, kā potenciālo upuri var pasargāt no uzķeršanās uz krāpnieku shēmām, ir iepazīstināt ar reāliem krāpniecības piemēriem. Izskaidrot, kā darbojas krāpnieku shēmas, iepazīstināt ar frāzēm vai pazīmēm, kuras norāda uz krāpniecību. Ja cilvēks pats šaubās vai spēj atpazīt visas krāpniecības shēmas, vajadzētu atrunāt, ka pirms veic jebkādas darbības, parunāt vismaz ar vēl kādu ģimenes locekli vai draugu (labākajā gadījumā diviem), lai saņemtu vērtējumu no malas. Jo bieži krāpniecības shēmas ir acīmredzamas citiem, bet ne konkrētajam cilvēkam, jo viņš lēmumu pieņēmis lielā satraukumā vai ir apvārdots. Īpaša uzmanība jāpievērš arī cilvēkiem, kuriem ir pieeja sava uzņēmuma vai darba devēja uzņēmuma finanšu kontiem, jo, nododot pieejas krāpniekiem, zaudēt var ne tikai personīgos līdzekļus, bet arī uzņēmuma.