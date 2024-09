"Tā vienkārši ir katastrofa, ja tu atpirkties no dienesta vari par 90 eiro": Jurģis Liepnieks par sieviešu iesaukšanu armijā

Tomēr, vai šobrīd būtu īstais brīdis domāt par sieviešu iesaukšanu armijā? Jurģis Liepnieks par to ir skeptisks, jo šobrīd ne visi puiši, kuri saņem iesaukšanas pavēsti dodas dienēt: “Un viņi par to saņēma sodu – 90 eiro. Tas ir smieklīgi! Tā vienkārši ir katastrofa, ka tu ar 90 eiro vari atpirkties no pienākuma dienēt valsts bruņotajos spēkos. Tas parāda to, ka ministrijai pirmāk būtu jārisina šī problēma. Vispirms jāsakārto šī lieta pirms sākt kādas debates par vēl kaut kādu plašāku dienestu.”