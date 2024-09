Arodbiedrību šefs Baldzēns: “Nevar visu mērīt ar vienu lineālu”

Diskusijas par nākamā gada budžetu ir asas un par tajā ietvertajiem principiem vēl notiks spraiga spriešana, saka Egils Baldzēns. Viena no lielākajām diskusijām izvērtusies par iemaksu pārskatīšanu 2. pensiju līmenī, kur paredzēts vienu procentu (no sešiem) ieskaitīt 1. līmenī. Par to Brīvo arodbiedrību savienības vadītājs saka: