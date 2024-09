Jāzina "Vivi" jauno ektrovilcienu pasažieriem - no šodienas biļetes jāreģistrē pašiem pasažieriem

Šogad 1.augustā PV īpašumā bija 29 elektrovilcieni no kopumā paredzētajiem 32 vilcieniem. Atlikušo trīs sastāvu piegādi ražotājs "Škoda Vagonka" apņēmies īstenot līdz septembra beigām.

Katrs elektrovilciens sastāv no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums ir 109 metri. Katrā vilcienā ir sēdvietas 436 pasažieriem un stāvvietas 454 pasažieriem. Vilcienos ir viena līmeņa iekāpšana no paaugstinātajām pasažieru platformām. Visa projekta kopējās izmaksas paredzētas 257,889 miljonu eiro apmērā.