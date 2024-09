Mums priekšā milzīga revolūcija bateriju jomā: Andris Kulbergs par elektroauto

Autobūves uzņēmumi viens pēc otra paziņo, ka plāni līdz 2030. gadam pilnībā atteikties no iekšdedzes automašīnu ražošanas un pāriet uz elektromobiļiem ir utopiski, arī elektromobiļu pārdošanas apjomi vairākās Eiropas valstīs ir kritušies, tādēļ autoražotāji koriģē savas ieceres un plāno saglabāt sortimentā iekšdedzes automašīnas. Līdz ar to Lielais jautājums: “Vai elektromobiļu uzvaras gājiens ir beidzies?” To Jauns.lv uzdeva Auto asociācijas prezidentam, Saeimas deputātam Andrim Kulbergam. (Apvienotais saraksts).