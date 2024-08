VID aicina iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem, kas sola nodokļu atmaksu. Uzzini, kā tos atpazīt

VID informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks Žanis Vuguls atzīst: “Liela daļa no ziņojumiem, ko saņemam, liecina par to, ka sabiedrība ir aktīva, atpazīst šos krāpniecības mēģinājumus un zina, ka ar saviem datiem dalīties nedrīkst. Tomēr nākas secināt, ka arī krāpnieki nesnauž un izgudro aizvien jaunus veidus, kā pārliecināt ziņas saņēmēju un likt rīkoties. VID sistēmas un datu glabātuves ir drošas un no mūsu datubāzēm neautorizēti nav iespējams iegūt ne e-pastus, ne citu informāciju par nodokļu maksātājiem.”