Ulbrokā neizdodas sviestaina ballīte, Liepājā siro koijoti, Brenguļos piegāna lāzerparku: kriminālā province

Savukārt Valmieras novada Brenguļu pagastā kāda nepiedienīga ballīte jeb ālēšanās bija notikusi un tās “nesankcionētie” atkritumi - ābolu serdes, banānu mizas, plūmju kauliņi, akmeņi un fekālijas tika samesti lāzerparka “Shooter” terasē. Tāpat arī tika salauzta norobežojošā barjera. “Shooter” sociālajos tīklos publicējis video ar huligāna izdarībām: “Ir skumji publicēt šādu ziņu, bet ilgāk tā turpināties tas vairs nevar. Tu, svešas mantas bojātāj un bezatbildīgais vandālist! Tu neesi gaidīts mūsu atpūtas parkā, domājams. ka arī ne kādā citā sabiedriskā atpūtas vietā! Paliec mājās un piemēslo savu īpašumu, nevis cita! Izmētāti pārtikas atkritumi - ābolu serdes, banānu mizas, plūmju kauliņi, salauzta norobežojošā barjera, samesti akmeņi pļautajā zālājā, fekālijas terasē – šāds skats konstatēts pēc nelūgtā ciemiņa viesošanās mūsu īpašumā. Izsaukta pašvaldības un arī Valsts policija vandalisma darbību fiksēšanai, materiālo zaudējumu konstatēšanai un administratīvā pārkāpuma lietas ierosināšanai. Joprojām ir prātam neaptverami, ka mūsu sabiedrībā zināmi atsevišķi indivīdi, kuri ir spējīgi vienīgi aizmuguriski postīt un bojāt to, ko veidojis un ir uzcēlis kāds cits. Sargāsim to, kas pieder mums katram un nevairīsimies no publiska nosodījuma! Būsim atbildīgi un cienīsim viens otru un cita īpašumu!”