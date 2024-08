"Ungārijas tauta ir nonākusi ļoti neapskaužamā situācijā": Andris Kulbergs par "nepaklausīgo" Ungāriju

Ungārija mums ir tāds “ļoti karsts kartupelis”, ņemot vērā to, ka tā ir gan Šengenas zonas, gan NATO dalībvalsts. “No vienas puses Ungārija ir NATO rotācijā, ņem dalību mūsu gaisa telpas monitorēšanā un sargāšanā. Bet no otras puses tur ir autokrātijas režīms pret demokrātiju. Autokrātija grib iznīcināt demokrātiju, kurai nu ir jāstiprina savas pozīcijas, neļaut autokrātijai ņemt virsroku. Diemžēl Ungārijas Orbāna klans stipri vairāk velk autokrātijas virzienā. To mēs redzam no tā dīvaini īpatnējām draudzībām vai siltām jūtām pret autokrātijas spilgtākajiem diktatoriem. Šajā ziņā Ungārijas rīcība tiešā veidā apdraud Šengenas zonu un demokrātiju, jo Ungārija fiziski ir Eiropas centrā. Ungārijas tauta, diemžēl, ir nonākusi ļoti neapskaužamā situācijā. Tas, ko viņi dara, ietekmē arī mūsu Šengenas režīmu. Ungārija ir aizņēmusies milzīgus līdzekļus no autokrātiskajiem režīmiem, tai skaitā Krievijas un Ķīnas, un ir uzsēdusies uz tāda kā trijžubura āķa. Un šis āķis ir ļoti bīstams, jo mēs labi zinām, kā šīs sviras izmanto autokrātiskie režīmi,” saka Andris Kulbergs.