Kādi jauniestudējumi būs redzami Dailes teātrī šajā sezonā

22.maijā uz Tabakas fabrikas skatuves teātrī atgriezīsies talantīgais režisors Toms Treinis, kurš ar komandu interpretēs provokatīvo Mariusa fon Maienburga komēdiju "Nachtland". Vācu mūslaiku klasiķa luga piedāvā ētiski un morāli kuteklīgu hipotēzi - vai no holokausta cietušajiem ir ļauts pelnīt uz sava pāridarītāja rēķina? Mūsdienu Vācijā bērni revidē tēva ģimenes māju. Viņi nejauši atrod vērtīgu gleznu - tajā ir redzama ainiņa no 20.gadsimta sākuma Vīnes, bet tās autors ir neizdevies mākslinieks, kurš iemainīja savu aizraušanos pret nacismu un valdīšanu pār pasauli. Ģimene sāk šķelties - viens vēlas pārdot gleznu, otrs to paturēt, tikmēr trešais to grib nekavējoties sadedzināt. "Nachtland" ir satīriska dramēdija, kuras epicentrā ir laulība, ģimenes mantojums, labējā ekstrēmisma klātbūtne mūsdienās un impulsi, kas mūs padara par cilvēkiem.