Apdrošinātāji aicina nedoties uz pērtiķu baku skartajām valstīm

Vīrusa izplatība ir konstatēta dažādiem grauzējiem un pērtiķiem, no kuriem var inficēties arī cilvēki. Slimnieku piemeklē drudzis, galvassāpes, muskuļu sāpes, un veidojas izsitumi, kas atgādina pūtītes vai pūslīšus. Inficēties var no dzīvniekiem vai arī vīrusu var pārnest no vienas personas uz otru, ja notiek ciešs kontakts ar inficētā cilvēka ādas bojājumiem, ar izelpu, atrodoties ilgstošā kontaktā vai saskaroties ar inficētām virsmām.