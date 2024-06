Vasarā tracina papeļu pūkas? Nesteidzieties tās cirst, patiesībā papeles ir vērtīgas!

Viņš atgādināja, ka karstā laikā papeļu pūkas izlido diezgan ātri un neērtības beidzas: “Protams, ir alerģijas, bet alerģijas ir arī no daudz kā cita: no bērzu putekšņiem, no graudzālēm. Ja iznīcināsim visu, no kā ir alerģijas, tad dzīvosim uz plika asfalta. Pirms ķeramies pie cirvja vai zāģa, padomāsim, kā būs, kad saule uzkarsēs mājas sienas un naktīs vajadzēs gulēt, apsedzoties ar slapju palagu, lai varētu kaut stundiņu normāli pagulēt.”