Lielais jautājums: "Ko mums gaidīt no jaunā Eiropas Parlamenta sasaukuma?"

No jaunā Eiropas Parlamenta sasaukuma mēs varam sagaidīt to pašu, ko no šī, respektīvi – neko, teic rakstnieks Jurģis Liepnieks. Viņš uzskata, ka Eiroparlaments nav pārāk ietekmīga institūcija, tai vairāk ir “rituāli dekoratīva” funkcija. Un Latvijas politiķiem interese par to ir vienīgi kā naudas pelnīšanas vietai, lai sev nodrošinātu labu pensiju.