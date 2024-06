Saeimas komisija turpinās apspriest grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā

“Rīt komisijas sēdē plānojam virzīties uz lēmuma pieņemšanu par valstspilsētu dzīvi no 2029.gada. Šobrīd likums paredz valstspilsētas pēc pieciem gadiem apvienot ar apkārtējiem novadiem, bet iesniegtie priekšlikumi paredz no šīs ieceres atteikties, ļaujot to darīt brīvprātīgi,” norāda komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.