Izsolēs internetā iespējams lēti iegādāties dzīvokļus Sedā

Seda ir jauna pilsēta, kas pilsētas tiesības ieguvusi 1991. gadā. Pilsētu mierīgi var izstaigāt kājām, jo tās teritorija ir tikai divi kvadrātkilometri. Tā atrodas apmēram sešu km attālumā no Strenčiem, 27 km attālumā no Valmieras un 30 km attālumā no Valkas. Sedā dzīvo mazliet vairāk nekā tūkstotis iedzīvotāju. Lielākā daļa no tiem bijušie kūdras izstrādes darbinieki, kuri šobrīd ir pelnītā atpūtā. Sedas iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir daudzveidīgs, šeit dzīvo vairāk nekā 15 tautību pārstāvji. Sedā, tāpat kā citviet Latvijā, ir tendence samazināties iedzīvotāju skaitam.