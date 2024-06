Viedoklis: esam vienā līmenī ar Eiropu... stulbuma ziņā

Kad mākslīgajam intelektam uzdeva jautājumu, kuru no māksliniekiem, sportistiem vai mūziķiem gribētu redzēt Valsts prezidenta amatā, atbilde bija, ka Renāru Kauperu, Mariju Naumovu, Mairi Briedi, Inesi Galanti... Tātad mākslīgais intelekts uzskata, ka Mairis Briedis kvalificējas kļūšanai par Valsts prezidentu. Līdz ar to man ir dziļa vilšanās mākslīgajā intelektā. Zinoši cilvēki saka, ka, lai gaidītu no mākslīgā intelekta labas un gudras lietas, to vajag trenēt. Bet pagaidām viņam trūkst veselā saprāta, viņš neredz kontekstu.