Stukānam pārmet prokremliskā Kuzmuka nevainīguma aizskaršanu – Kuzmuks tikmēr “Facebook” popularizē “vagneriešus”

Savulaik, apmeklējot Kuzmuka vārdā nosauktu kontu šajā sociālajā tīklā, varēja novērot, ka tur ir pilns ar pozitīviem ierakstiem par “Vagner” kaujiniekiem. Apmeklējot viņa “Facebook” profilu dienās, kad tiesa izvērtējusi Stukāna rīcību, redzams, ka Kuzmuks tur ievietojis Latvijā un ne tikai dzīvojošiem Krievijas kara atbalstītājiem pacilājošu video ar “Vagner” kaujiniekiem galvenajās lomās. Viens no viņiem saka, ka viņu sauc Edgars un viņš ir no Rīgas, kā arī noteikti “atgriezīsies šeit”, jo te viņam ir māja. “Ar mammu no Latvijas aizbēgām 1993. gadā, viņai gribēja mani atņemt, viņa pamāja ar rociņu un mēs aizbēgām. Tiem radiniekiem, kuri tur palikuši varu pateikt – pacietieties, gaidiet, mēs būsim [...],” saka vīrietis. Kuzmuks “Facebook” šo video, kurā lieliski redzams formastērps ar “Vagner” uzšuvi, apraksta šādi: “Balsis no turienes, segvārds “Latvietis”, tā arī ir, ka latvietis – nodod sveicienus...”