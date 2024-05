"Labvēlīgais tips", "Astro'n'out", Intars Busulis un citas zvaigznes — Dobelē vērienīgi svinēs pilsētas 770 gadu jubileju

"Svētku kulminācijas dienā, protams, neiztikt arī bez tradicionālā gājiena, šoreiz ar nosaukumu - "Dzimšanas diena"," informē rīkotāji. No plkst.17.30 notiks pulcēšanās gājienam Tērvetes ielā 10. Pats gājiens tradicionāli vīsies no Sporta halles pa Brīvības ielu uz Baznīcas ielu un pa to līdz vēsturiskajam Tirgus laukumam, kur arī noslēgsies.