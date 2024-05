Saeima konceptuāli atbalsta Varakļānu novada pievienošanu Madonas novadam

Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis (ZZS) uzskata, ka patlaban izvērtējums par to, cik izdevusies ir administratīvi teritoriālā reforma tiek balstīta viedokļos no iedzīvotājiem un atsevišķās aptaujās, bet "tāda pamatīga izvērtējuma nav". Parlamentārietis kritizēja deputātu Viļumu, kurš bija administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas vadītājs, kuras laikā sasauca divas sēdes: vienu par savu ievēlēšanu un otru - par atkāpšanos no amata.