“Stabilitātei!” pret stabilitāti

Ja krievu valodā „Stabilitātei!” teksti tiek rūpīgi rediģēti, tad latviešu valodas tekstos tas nav jūtams. Par to liecina neveikli latviski pārcelti teikumi vai frāzes, pēc visa spriežot, ar „Googles” tulkotāju no tās pašas krievu valodas, piemēram, - „cenas uz elektrību”, „maksāta mūžīga un augsta cena”, "iznīcina sirmgalvju mūžīgu darbu”, „ekonomē uz siltuma un karstā ūdens.” Mūsu steidzīgajā gadsimtā ir raksturīgi, ka bieži vien steigā jūtama pārteikšanās vai neveikli formulējumi, bet partijas priekšvēlēšanu ir programma taču ir teju vai politikas „svētie raksti”, kuri partijniekiem būtu rūpīgi jārediģē. Tas tik var liecināt par to, ka "Stabilitātei!” uz latviešu vēlētāju īpaši necer, bet krievu vēlētāju izvēle viņiem ir svarīga.