Arī "Vienotībai" bijuši dāsni deputātu palīgi un sinhronie ziedotāji

Cits Saeimas deputāts ar pieredzi JV jaunatnes organizācijā – Dāvis Mārtiņš Daugavietis – arī 2021. gadā partijai samaksāja vairāk nekā tūkstoti eiro, bet kopš ievēlēšanas parlamentā vairs nav tik dāsns. “Jā, es to maksāju no savas naudas. Es tajā laikā strādāju par Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres (JV) palīgu. Alga man nāca no Briseles, un es vēlējos veidot savu politisko karjeru un daļa no tā, lai veidotu šo karjeru, ir maksāt partijai biedra naudu, ko es arī uzskatīju kā ieguldījumu sevī, ieguldījumu savā nākotnē un tālāk tas arī rezultējās Saeimas kampaņā,” stāsta Daugavietis.