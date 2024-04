Medijs: noilguma dēļ beigusies "Latvijas attīstībai" nelegālo ziedojumu lieta

Vienlaikus KNAB var administratīvi prasīt atmaksāt daļu naudas, kuru uzskata par nelikumīgi ziedotu - ja cilvēks atzinis, ka bijis starpnieks, vai arī ja viņš ziedojis it kā no seniem uzkrājumiem vai pērnā gada ienākumiem, bet summa pārsniedz 30% no saņemtā. KNAB izdevis 13 šādus lēmumus un prasa LA atmaksāt 32 756 eiro. Trīs starpnieku ziedojumus partija piekrita atmaksāt, samaksājot 7353 eiro, bet pārējos gadījumos apstrīdēja KNAB lēmumus tiesā.