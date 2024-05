“Nepareizā” valstiskuma partija – Kiršteina saraksts Eiroparlamenta vēlēšanās

Pēc izglītības arhitekts Aleksandrs Kiršteins Latvijas politikā ir labi zināms vīrs – pirms vairāk nekā 35 gadiem viņš bija viens no Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) dibinātājiem. Viņš ir viens no tiem retajiem politiķiem, kuri aktīvajā politikā joprojām ir no trešās Atmodas laikiem. No LNNK darbu turpinātājas – Nacionālās apvienības viņš aizgāja šī gada sākumā, sakot, ka šajā partijā vairs neredzot nekādu karjeras izaugsmi. Bet no apvienības viņš tika izslēgts tādēļ, ka pēc Nacionālās apvienības līdera Raivja Dzintara vārdiem Latvijas Televīzijā, Aleksandrs Kiršteins ar savām darbībām esot šķēlis nacionāli konservatīvo bloku Latvijas politikā.