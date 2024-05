Foto: "Lux Express" atklāj pasažieru komercpārvadājumus maršrutā Liepāja-Rīga

Savukārt no 3. maija tiks veikts viens reiss dienā no Liepājas uz Daugavpili un atpakaļ, kas izbrauks no Liepājas pulksten 7:00, piestās Rīgā un no Rīgas turpinās ceļu plkst. 10:30. Turpretī no Daugavpils uz Liepāju autobuss izbrauks pulksten 15:25 un sasniegs Liepāju plkst. 22:20.