Pretrunīgā “Suverēnā vara” ceļā uz Briseli: diskutablās vērtības partijas programmā

Jūlija Stepaņenko uz Latvijas lielās politiskās skatuves parādījās pirms desmit gadiem, kad kā partijas “Gods kalpot Rīgai” vienīgā biedre tika ievēlēta 12. un 13. Saeimā no “Saskaņas” saraksta. Tad viņa mainīja partijas piederību un bija gan Alda Gobzema “Likums un kārtība”, gan Aināra Šlesera “Latvija pirmajā vietā” (LPV) rindās. Saeimā Covid-19 pandēmijas laikā viņa izcēlās gan ar savu antivakseres nostāju, gan arī nespēju nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Par pēdējo viņa arī tikai izslēgta no “Latvijas pirmajā vietā” rindām kopā ar partijas otro numuru – ar 13. Saeimas deputāti Ļubovu Švecovu, kaut arī savulaik viņa LPV augstu vērtēja (2021. gadā viņa tika nosaukta kā Valsts prezidenta amata kandidāte no LPV).